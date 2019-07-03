أخبار مصر | "سنبل" يكشف أسرار جديدة عن ترميم جامع قايتباي.. ويؤكد: الهجوم تم دون علم (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "سنبل" يكشف أسرار جديدة عن ترميم جامع قايتباي.. ويؤكد: الهجوم تم دون علم (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور غريب سنبل رئيس الإدارة المركزية للصيانة والترميم بوزارة الآثار، إن ترميم جامع "خوند أصلباي" الشهير بجامع قايتباي في الفيوم، هوجمت أعمال الترميم التي جرت فيه بغير علم.

وأكد غريب، في تصريحات له، أن دراسات دقيقة تمت قبل البدء بعملية الترميم وأهمها دراسة كراسات لجنة حفظ الأثار العربية وتحديدا الكراسة رقم 8، والتي كانت الدليل لنا في ترميم مسجد قايتباي في الفيوم، مشيرًا إلى أننا داخل المسجد استطعنا إظهار مجموعة رائعة من الزخارف كانت مدفونة تحت 3 طبقات من البلاستيك ومواد الدهان، التي تمت في أعمال ترميم سابقة.

وأكد أن عملية ترميم قايتباي كانت عملًا منهجيًا دقيقًا حيث كشفنا عن طبقات الملاط التي وضعتها لجنة حفظ الأثار العربية وهي أقدم شئ في مسجد قايتباي، حيث أن 65 % من مسجد خوند أصلباي"قايتباي" أعيد بنائه علي يد لجنة حفظ الأثار العربية عام 1891-1894 باستخدام الطوب الأحمر، حيث أن المسجد كله حوائط حاملة والجزء الحجري فيه هي كتلة المدخل وبعض الأكتاف.

ووفقًا للقانون دعمت وزارة الأوقاف ترميم قايتباي الأثار بمبلغ 500 ألف جنيه، وهذا المسجد لو قامت بترميمه أي شركة مقاولات لما قلت التكاليف عن 10 مليون جنيه، ولكن إجمالي تكلفة ترميم المسجد 520 ألف جنيه منهم 20 ألف دفعها المرممين أنفسهم

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وقد تم الترميم لأول مرة بالتعاون بين الوحدة الانتاجية التابعة للمجلس الأعلى وبين الإدارة المركزية للترميم، وتم العمل بشكل يدل على مهارة وانقان المرمم المصري لعمله.

جاءت تعليقات سنبل خلال الندوة التي عقدتها إدارة التدريب والنشر العلمي بوزارة الآثار اليوم الخميس ببيت السناري عن ترميم مركب خوفو.

يذكر أن الدكتور خالد العناني وزير الآثار، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء عصام سعد محافظ الفيوم، افتتحوا مسجد خوند أصلباي الأثري بمدينة الفيوم الشهير بمسجد قايتباي للصلاة الجمعة الماضية.

وشهد المسجد هوجمًا شديدًا ناقدة لأعمال الترميم التي انتقدت لون الواجهة، استنادًا لعدد من الصور التي انتشرت على السوشيال ميديا "فيس بوك وتويتر" خلال الأيام الماضية.