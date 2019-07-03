أخبار مصر | فور وصولها محافظة بورسعيد.. وزيرة الصحة تتفقد وحدة صحة العرب وتتابع تسجيل الأسر بالمنظومة الجديدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فور وصولها محافظة بورسعيد.. وزيرة الصحة تتفقد وحدة صحة العرب وتتابع تسجيل الأسر بالمنظومة الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، مساء اليوم، يرافقها اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، وحدة صحة العرب، وذلك فور وصولها المحافظة، لمتابعة تسجيل الأسر بالمنظومة الجديدة، والتأكد من تقديم الخدمة الطبية للمواطنين.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة تابعت إجراءات تسجيل الأسر، وفتح الملفات الطبية لهم بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، وتابعت أيضًا إجراءات الكشف الطبي على المواطنين قبل انضمامهم للمنظومة الجديدة، كما حرصت على الاستماع للمواطنين ومعرفة انطباعهم عن المنظومة الجديدة، والذين أشادوا بسهولة ويسر إجراءات التسجيل.

وأضاف أن الوزيرة وجهت بضرورة تسهيل الإجراءات على المواطنين المنتفعين، والإسراع من عملية التسجيل، مؤكدةً تذليل أي عقبات قد تواجه المنتفعين بالمنظومة الجديدة، ومشددةً على دقة بيانات كافة الأسر، ومشيدةً بالجهد المبذول من قبل الفرق الطبية والإدارية بالوحدة.