مصر | "عيد ميلاد ودعاء قبل الاستشهاد ".. الرائد "خالد شبل" ضحية كمين طريق مصر إسكندرية الصحراوي (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "عيد ميلاد ودعاء قبل الاستشهاد ".. الرائد "خالد شبل" ضحية كمين طريق مصر إسكندرية الصحراوي (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

"الله يرحمه كان محترم وخدوم وبيساعد أي حد يطلب منه خدمة".. " شبل إبن الجيزة وكان واحد من رجالها".. "خالد الله يرحمه من أطيب الناس اللي عرفتها كان غلبان وبيحب شغله جدا".." شبل استشهد في خدمته بعد صلاته الخليج 365، نحتسبه عند الله شهيد، ربنا يصبر أهله وأولاده"... بهذه العبارات البسيطة أعرب عدد من زملاء الرائد خالد شبل عن حزنهم بعد إنتشار خبر إستشهاده بين ضباط قطاع أمن الجيزة، كـ "سرعة البرق" حال تواجده بخدمة كمين طريق "مصر إسكندرية " الصحراوي، صباح اليوم الثلاثاء.

سيارة نقل ثقيل تقتحم كمين بوابات رسوم طريق الإسكندرية الصحراوي

بعد رفع أذان صلاة الخليج 365، في تمام الساعة الثالثة والربع فجر اليوم الثلاثاء، ذهب الرائد خالد شبل الضابط بإدارة تنفيذ الأحكام بمديرية أمن الجيزة، لتأدية صلاة الخليج 365، وعقب إنتهائه من الصلاه، ذهب لغرفة النجدة حيث مكان الخدمة المكلف بتأمينها بكمين بوابات الرسوم بطريق " القاهرة الإسكندرية" الصحراوي، وبدأ زملائه وأفراد خدمة التأمين كلا منهم يحضر إلى المكان، وسط حالة من الهدوء والسكينة والسيارات النقل تسير مسرعة قبل إزدحام الطريق، بالسيارات، وحال تواجد كلا منهم بمكان خدمته تفاجأ الجميع بسيارة نقل تقتحم غرفة النجدة بالطريق، ثم تصدم بسيارة الإسعاف المركونة بالمكان، لتؤدي إلى إشتعال جزء منها، ويسفر الحادث عن وفاة الرائد خالد شبل، وإصابة قائد السيارة وأخرين.

وفاة ضابط شرطة وإصابة أخرين في الحادث

أثناء تواجد اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة، بمكتبه تلقى إشارة من غرفة النجدة، بإقتحام سيارة نقل ثقيل كمين بوابات رسوم طريق " القاهرة إسكندرية " الصحراوي، بنطاق مركز شرطة كرداسة، ما تسبب في إشتعال سيارة إسعاف، وعلى الفور دفع مدير الحماية المدنية بقوات الدفاع المدني، وصحبتهم سيارات الإطفاء، وحال وصولهم، تبين وصول قوة أمنية بإشراف العميد عاصم أبو الخير رئيس قطاع اكتوبر، ورجال الإدارة العامة لمرور الجيزة، وتم رفع حطام الحادث ونقل المصابين للمستشفي لتلقى العلاج اللازم، ونقل جثمان الضابط إلى مستشفى الشرطة.

إنتشار خبر وفاة الرائد خالد شبل

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إنتشر خبر إستشهاد الرائد خالد شبل بين زملائه بقطاع أمن الجيزة كـ "سرعة البرق"، وتوافد عدد منهم إلى مستشفي الشرطة للوقوف على إجراءات الدفن، وتحضير مراسم العزاء، والعدد الأخير الذين لم يتمكنوا من الحضور لتواجدهم بأماكن خدمات مكلفين بتأمينها، وأماكن عملهم، إتشحت صفحاتهم بالسواد حزنا على فاة زميلهم، ومنهم من نشر على صفحته على موقع التواصل الإجتماعي الفيسبوك، صورا لزميله المتوفي، داعيا له بالمغفرة والرحمة، ومنهم من نشر أدعية له، محتسبه عند الله شهيدا.

أصدقائه: "شبل واحد من رجال الجيزة"

قال أحد زملاء الرائد خالد سبل: "خالد الله يرحمه كان محترم وخدوم وبيساعد أي حد يطلب منه خدمة"، اتخرج من كلية الشرطة عام 2004، وعمل عدة سنوات بإحدي محافظات الصعيد، ثم عاد إلى محافظة الجيزة، وعمل بعدة إدارات بمديرية أمن الجيزة، تنوعت مابين إدارات سرقة المساكن، مكافحة جرائم النشل والنصب، والطرق والمنافذ، وغيرهم وأخيرا إدارة تنفيذ الأحكام، ليستكمل زميل أخر له،: "شبل واحد من رجال الجيزة، ومن أجدع الضباط بالقطاع، متزوج ولديه 3 أولاد"، ربنا يرحمه نحتسبه عند الله شهيد، ربنا يصبر أهله وأولاده.

بعد عيد ميلاده بأيام.. الرائد خالد شبل ينشر دعاء

ونشر الرائد خالد شبل على صفحته على موقع التواصل الإجتماعي الفيسبوك مساء أمس الإثنين،"يارب أنزل علينا لطفك أينما ذهبنا ويسر لنا الخير كلما طلبنا وأرزقنا من حيث لا نحتسب"، وكان يحتفل المقدم خالد شبل منذ عدة أيام بعد ميلاده، وسط عدد من أقاربه وأصدقائه، وأرسل له الكثير من أصدقائه على موقع التواصل الإجتماعي الفيسبوك، لتهنئته بعيد ميلاده.

