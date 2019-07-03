شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ سوهاج: زراعة 100 شتلة أشجار في قرى مركز ساقلتة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ سوهاج، إن وزارة البيئة قدّمت 100 شتلة أشجار لجهاز شؤون البيئة بالمحافظة، بغرض زراعتها في أحد مراكز المحافظة، ضمن فعاليات وأنشطة الوزارة في يوم البيئة العالمى.
وأضاف «الأنصاري» أن إدارة الإعلام والتوعية البيئية بفرع جهاز شؤون البيئة بالمحافظة، قامت من خلال حملتها البيئية ومبادرة تجميل المحافظة، بزراعة شتلات الأشجار المهداة من الوزارة بقرى مركز ومدينة ساقلتة في شرق المحافظة، بالتعاون مع إحدى الجمعيات الأهلية بقرية الطوايل بدائرة المركز.
يُذكر أن حملات التشجير والتوعية، استهدفت مشاركة أهالي المركز في زراعة شتلات الأشجار من أجل دعم ثقافة نظافة وتجميل البيئة لديهم والحفاظ عليها.
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