شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الجندي يدعو لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر بالشفاء والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
دعا الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إلى فضيلة الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بأن يمن الله عليه بالصحة والعافية، وأن يرده إلى الأمة الإسلامية سالمًا.
وتابع «الجندي»، خلال حلقة برنامجه «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية «dmc»، الثلاثاء: «أدعو إليه بالشفاء، وأن يرد سالمًا غانمًا من رحلة علاجه من ألمانيا».
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