شكرا لقرائتكم خبر عن حسين خالد: زيادة أعداد المصابين بالسرطان 3 أضعاف في 2050 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور حسين خالد، وزير التعليم العالى الأسبق ورئيس قطاع التعليم الطبى بالمجلس الأعلى للجامعات، إن مصر من الدول التى يتوقع ازدياد أعداد مرضى السرطان بها خلال السنوات المقبلة، إذ أعلنت منظمة الصحة العالمية، اعتمادا على السجل القومى للأورام فى مصر، أن نسبة الإصابة بالمرض العام الماضى، بلغت 128 حالة جديدة لكل 100 ألف نسمة، مشيرا إلى أنه بافتراض أننا نجحنا فى القضاء على جميع مسببات هذا المرض فإن عدد المرضى سيزداد بسبب زيادة تعداد السكان وزيادة متوسط الأعمار، ما يعنى أنه من المتوقع بحلول عام 2050، أن يكون أعداد مرضى السرطان فى مصر 3 أضعاف الأعداد الحالية. وأضاف لـ«المصرى اليوم» أن مرض «السرطان» من أهم الأمراض التى يجب مكافحتها، إذ يعد ثانى أسباب الوفيات حول العالم، بعد أمراض القلب والأوعية الدموية، لافتا إلى أنه فى تزايد مستمر خاصة فى الدول النامية.

وأوضح «خالد» أنه من المتعارف عليه فى طرق علاج هذا المرض استخدام العقاقير والأدوية المختلفة سواء العلاج الكيميائى أو الموجه أو الجينى أو المناعى، خاصة فى الحالات التى يتم اكتشاف الإصابة بها فى المراحل الأخيرة.

وفى ظل عدم تطبيق استراتيجية واضحة للوقاية من هذا المرض، وتفعيل الاكتشاف المبكر فى مراحل المرض الأولى سنظل نحتاج لاستخدام العلاج بالأدوية خلال سنوات طويلة مقبلة.