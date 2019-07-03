شكرا لقرائتكم خبر عن %13 زيادة في إيرادات «القلعة» خلال الربع الأول بـ2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة «القلعة» النتائج المالية المجمعة للفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2019، حيث بلغت الإيرادات 3.4 مليار جنيه، وهو نمو سنوى بمعدل 13%، بفضل الأداء القوى لمختلف الشركات التابعة، وفى مقدمتها قطاع الطاقة الذي شهد نمو إيرادات شركة طاقة عربية بمعدل سنوى 41% خلال الربع الأول من العام الجارى، إلى جانب ارتفاع إيرادات شركة توازن بنسبة سنوية 59%، فيما ارتفعت إيرادات شركتى أسكوم ونايل لوجيستيكس بنسب سنوية 18% و86% على التوالى خلال نفس الفترة.

وأوضح الدكتور أحمد هيكل، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة القلعة، أن الإيرادات المجمعة ارتفعت بمعدل سنوى 13%، لتبلغ 3.4 مليار جنيه، بفضل الأداء القوى لمختلف شركاتها التابعة، وفى مقدمتها استثمارات قطاع الطاقة، وكذلك شركة نايل لوجيستيكس في قطاع النقل، وأسكوم في قطاع التعدين، وذلك على الرغم من تراجع نتائج شركتى أسيك للأسمنت والوطنية للطباعة خلال نفس الفترة. وأضاف أن ارتفاع إيرادات الشركة خلال الربع الأول من العام الجارى يعكس نجاح الإدارة في تحسين محفظة الاستثمارات التابعة، مع تبنى استراتيجيات نمو تمكنها من توظيف المعطيات الاقتصادية لصالحها، علمًا بأن الإدارة أوشكت على الانتهاء من برنامج إعادة هيكلة محفظة الاستثمارات التابعة، في ضوء إتمام التخارج من 23 شركة حتى الآن، كما تعتزم التركيز على تعزيز كفاءة الإدارة النقدية خلال الفترة المقبلة، بهدف خفض مستوى المخاطر مع ضخ استثمارات صغيرة لدعم خطط النمو. ولفت «هيكل» إلى أن الإدارة بدأت تجنى ثمار خطتها الثلاثية التي أطلقتها أواخر عام 2018، للتوسع بأعمال قطاع الطاقة وتنويع باقة الخدمات والمنتجات المقدمة، لزيادة أعمال الشركة في قطاع الطاقة المتجددة الواعد، لافتا إلى أن إيرادات قطاع الأغذية سجلت نموًا سنويًا بنسبة 8%.