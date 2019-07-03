شكرا لقرائتكم خبر عن بدء اختبارات القدرات لطلاب الثانوية في الجامعات السبت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن مكتب التنسيق للقبول بالجامعات والمعاهد العليا، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى، بدء أعماله للعام الحالى بانطلاق اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة الراغبين فى الالتحاق بالكليات التى يشترط القبول بها اجتياز الاختبارات المؤهلة، وفقًا للشروط والقواعد الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات، خلال الفترة من السبت المقبل حتى 20 يوليو الجارى.

وقال «عبدالغفار» إنه يجب المتابعة اللازمة فى إجراء هذه الاختبارات، لضمان توافر الشفافية والمصداقية فى اختبارات الكليات التى يتطلب الالتحاق بها ذلك، مشددًا على ضرورة الالتزام بمعايير التقييم الموحدة فى تصحيح نتائجها، وفقًا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات؛ لضمان الفرص الكاملة والمتساوية لكل الطلاب على مستوى الجمهورية.

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وذكر المكتب فى بيان أن وزارة التعليم العالى قامت تيسيرًا على الطلاب وفى إطار منظومة الحكومة الإلكترونية بتسجيل وحجز اختبارات القدرات إلكترونيًا عن طريق موقع التنسيق عبر شبكة الإنترنت، إذ يبدأ الطالب بالدخول إلى صفحة تسجيل «اختبارات القدرات»، ويقوم بعملية التسجيل باستخدام الرقم القومى ورقم الجلوس، مضيفًا: «ستظهر بياناته الشخصية التى تتضمن رقم الجلوس والاسم والرقم القومى والمحافظة والإدارة التعليمية التابع لها والمدرسة والشعبة التى درسها (علمية أو هندسية أو أدبية)، ويجب عليه التأكد من صحة البيانات المدونة».

وأشار البيان إلى أنه ستظهر للطالب قائمة بأنواع اختبارات القدرات المتاحة والكليات والأماكن المخصصة لأدائها، وكذلك المواعيد المحددة له، على أن يقوم باختيار نوع القدرات والمواعيد، وسيتم تحديد الموعد الذى سيتوجه فيه إلى الكلية، مع العلم أن قدرات كليات التربية الرياضية تستمر 3 أيام متتالية، مؤكدًا أنه عقب الانتهاء من عملية التسجيل يقوم بطباعة إيصال يشمل أنواع القدرات التى أبدى الرغبة فى أدائها والمواعيد وأماكن أدائها بالكليات التى قام بتسجيلها، وتلتزم الكليات المعنية بعقد امتحانات القدرات فى المواعيد المحددة، كما تلتزم أيضًا بإرسال وإدخال نتائج الامتحانات مباشرة من خلال الصفحة المخصصة لها عبر موقع التنسيق لجميع الطلاب اللائقين من المتقدمين، بعد التأكد من صحة رقم الجلوس والاسم، حتى لا تحدث أخطاء بالنتائج.

وأضاف بيان مكتب التنسيق أنه يتم تزويد برنامج التنسيق الإلكترونى بأسماء وبيانات الطلاب الذين اجتازوا هذه الاختبارات ليتم الترشيح بناءً عليها، وتكون الكليات مسؤولة بشكل كامل عن هذه النتائج فى خلال الفترة الزمنية المخصصة، إذ لن يعتد بأى نتائج أخرى بعد إغلاق موقع التنسيق الإلكترونى لتسجيل الطلاب اللائقين. ونوه بأن الاختبارات تجرى فى المواعيد المقررة مرّة واحدة لكل نوع من أنواع تلك القدرات، ولا يسمح للطالب الراسب فيها بأداء الاختبار مرّة أخرى، سواء بنفس الكلية أو بكلية أخرى، كما لن يعتد بأى إفادة ورقية تمنحها الكليات بنتيجة امتحانات القدرات.