شكرا لقرائتكم خبر عن «مدبولي» يتابع تجهيزات الفسطاط ومتحف «العلمين الجديدة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً مع الدكتور خالد العنانى، وزير الآثار، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لمتابعة موقف تطوير منطقة الفسطاط والقاهرة التاريخية، وتجهيزات متحف مدينة العلمين الجديدة.

بحث الاجتماع خطط تطوير منطقة الفسطاط، والمنطقة المحيطة بمتحف الحضارة، وبحيرة عين الصيرة، واستعرض وزير الآثار ما تم من أعمال، وأكد أن العمل في المنطقة يجرى وفق الخطة الموضوعة من أجل إتمام أعمال تنسيق الموقع.

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وكلف رئيس مجلس الوزراء وزير الآثار ومحافظة القاهرة بوضع خطة عاجلة لرفع كفاءة شارع المعز، واستعادة رونق هذا الشارع التاريخى المهم، وتطرق الاجتماع إلى التجهيزات الخاصة بمتحف مدينة العلمين الجديدة، والذى تنفذه وزارة الإسكان حاليًا بالمدينة التراثية، والقطع الأثرية المقترح أن يضمها المتحف، بما يجعل منه مزاراً سياحياً جذاباً لقاطنى المدينة والمصطافين والزائرين على مدار العام.

في شأن آخر، التقى الدكتور مدبولى، أمس، الدكتور حازم درويش زقزوق، رئيس مجلس إدارة مجموعة أندلسية للخدمات الطبية، عضو مجلس الأعمال المصرى السعودى، والتى تمتلك عدة استثمارات بالسعودية ومصر.

وأكد مدبولى، خلال اللقاء، استعداد الحكومة لدعم الاستثمارات في مختلف القطاعات، وتقديم التيسيرات للمستثمرين، من جانبه، أشار درويش إلى أن مجموعته قررت توسيع استثماراتها بمصر من خلال إقامة مستشفيين، الأول في مدينة 6 أكتوبر بمساحة 15 ألف متر مربع، بطاقة 250 سريرًا، وتضم كل التخصصات، والثانية في مدينة القاهرة الجديدة بمساحة 20 ألف متر مربع، وتبلغ التكلفة الاستثمارية لبناء المستشفيين نحو مليار جنيه.