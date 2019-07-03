شكرا لقرائتكم خبر عن «الجامعات الأفريقية»: مؤتمر «قادة التعليم العالي بأفريقيا» يحظى برعاية السيسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت الدكتورة أماني الشريف، عميد كلية الصيدلة بنات بجامعة الأزهر، ومديرة المكتب الإقليمي لاتحاد الجامعات الأفريقية، عن أن مؤتمر قادة التعليم العالي بالقارة الأفريقية، الذي تعقده جامعة الأزهر بالتعاون مع اتحاد الجامعات الأفريقية، في الفترة من ٨ إلى ١١ يوليو المقبل، يحظى برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وقالت «الشريف» في بيان، إن جامعة الأزهر نجحت في الحصول على موافقة مجلس اتحاد الجامعات الأفريقية، واختيارها لتنظيمه من بين الدول الأفريقية التي تقدمت بطلب استضافته.

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وتابعت أن هذا المؤتمر الذي يعقد كل عامين يعد الأكبر في القارة الأفريقية، وستتم من خلاله مناقشة الخطة الاستراتيجية للتعليم العالي للاتحاد الإفريقي ٢٠١٦-٢٠٢٥، ويشارك فيه ما يزيد عن ١٨٠ جامعة بتمثيل رفيع المستوى من كل قارات العالم.

ويستهدف المؤتمر البحث والمناقشة الجماعية للموضوعات ذات الاهتمام المشترك والأولويات اللازمة لتنمية وتطوير التعليم العالي في الجامعات والمؤسسات التعليمية بأفريقيا.

يذكر أن المؤتمر يعقد لأول مرة بمصر، متزامنًا مع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، ويعد أكبر تجمع لكبار المسؤولين عن مؤسسات التعليم العالي في القارة الأفريقية، ويشارك في المؤتمر ٣٠٠ من رؤساء الجامعات وممثلي الهيئات الدولية، وأكثر من ٤٠ دولة من كل قارات العالم، ٤٣ مؤسسة دولية.