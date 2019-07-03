شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم»: تعديل نموذج إجابة علم النفس والاجتماع للثانوية العامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الثلاثاء، إنه في ضوء ما أسفرت عنه نتائج تصحيح العينة العشوائية لمادة علم النفس والاجتماع، التي أدى طلاب الثانوية العامة الشعبة الأدبية الامتحان فيها يوم السبت الماضي، فقد تم على الفور عرضها على الهيئة الفنية التي قامت بدراستها حرصًا على مصلحة الطلاب؛، وقد صدر القرار بالتوجيه لمشرفي تقدير المادة بجميع لجان تقدير الدرجات بالآتي:

أولا: بالنسبة إلى علم النفس:

وردت إجابة السؤال الخاص بالمثير الشرطي

وردت إجابة السؤال رقم (1 – نموذج أ)، (10-نموذج ب)، (7-نموذج جـ)، (4-نموذج د) العبارة (صحيحة) طبقًا لما ورد بنموذج الإجابة كما وردت بالكتاب المدرسي صفحة رقم (11) وإذا أجاب الطالب العبارة (خطأ) تُحسب الدرجة لصالح الطالب.

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وأعلن خالد عبدالحكم، مدير عام الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، أن الطالب سيحصل على درجة التعليل على أي إجابة تتناسب مع إجابة السؤال.

ثانيًا: بالنسبة إلى علم الاجتماع:

وردت إجابة السؤال رقم (20 – نموذج أ)، (17- نموذج ب)، (14- نموذج جـ)، (11- نموذج د) العبارة (خاطئة)، والإجابة الصحيحة طبقًا لما ورد بنموذج الإجابة هي كما وردت بالكتاب المدرسي بالصفحة رقم (106) وإذا أجاب الطالب العبارة (صحيحة) تُحسب الدرجة لصالح الطالب وسيحصل الطالب على درجة التعليل على أي إجابة تتناسب مع إجابة السؤال.

ووجه عبدالحكم بأن يتم إعادة تقدير تصحيح العينة العشوائية لمادة علم النفس والاجتماع في ضوء التعديل المشار إليه، وحساب مؤشرات نتيجتها وإرجاء إعلان نتيجة العينة، لحين الانتهاء منها.

كما تم تكليف مشرف التقدير بكل قطاع بتشكيل لجنة من مقدري الدرجات لتتولي القيام بمراجعة ما تم تقديره وتعديله، وذلك حرصًا على تطبيق العدالة وحفاظًا على مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع طلاب الثانوية العامة.