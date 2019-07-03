شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «الدوما»: استئناف الرحلات الجوية بين موسكو والقاهرة أهم الخطوات في تنمية العلاقات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين، أن من الضروري إجراء تحقيق شامل في تحطم طائرة «A321» في شبه جزيرة سيناء، والتي سقطت عام 2015.

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وأوضح المسؤول الروسي خلال لقائه رئيس مجلس النواب، على عبد العال، في موسكو، أنه لا بد من تقديم المسؤولين عن إسقاط الطائرة الروسية في أكتوبر 2015 إلى القضاء، لإنهاء التهديدات الأمنية للروس في مصر بشكل تام.

وقال فولودين: «أود أن ألفت انتباهكم إلى الحاجة لإجراء تحقيق جاد في الحادث الذي وقع، من مصلحتنا المشتركة أن نجد ونعاقب أولئك الذين نفذوا هذا العمل الوحشي. وبينما يظل الإرهابيون دون عقاب، يبقى تهديد سلامة المواطنين الروس والمواطنين المصريين أنفسهم موجود».

وأشار رئيس مجلس الدوما الروسي إلى أن استئناف الرحلات الجوية بين موسكو والقاهرة «أحد أهم الخطوات في تنمية العلاقات بين البلدين».