شكرا لقرائتكم خبر عن نهاد أبو القمصان: المجالس المحلية القادمة «فرصة عظيمة للنساء» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظم المركز المصري لحقوق المرأة، مؤتمراً تحت عنوان «مشاركة المرأة والشباب في المجالس المحلية.. نقلة نحو ديمقراطية حقيقية».

وبحسب بيان، يأتي المؤتمر في إطار مشروع «تعزيز قدرات المرأة المصرية من أجل المشاركة الفعالة في المجالس المحلية»، والذي ينفذه المركز المصري بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للديمقراطية ويهدف إلى تعزيز قدرات المرأة والقيادات الشابة، من أجل المشاركة بفاعلية في المجالس المحلية، ويسعى المشروع إلى التشابك فيما بينهن وبين منظمات المجتمع المدني في ثماني محافظات يستهدفها المشروع.

وهدف هذا المؤتمر إلى خلق حوار مجتمعي حول المجالس المحلية والحصص الانتخابية المخصصة للمرأة وفقا لدستور 2016.

وقالت نهاد أبو القمصان رئيس مجلس إدارة المركز المصري لحقوق المرأة، حيث أكدت أهمية المجالس المحلية القادمة وأنها تشكل فرصة عظيمة للنساء لما منحه الدستور من كوتا تتمثل في 25% للمرأة ومثلها للشباب، وأشارت إلى دور المجتمع المدني في تأهيل كوادر شابة وتعريف القوى السياسية بها.

وتناولت نهاد أبو القمصان محاور عمل المركز في إطار هذا المشروع من نشر وعي وبناء قدرات والتشبيك حيث تتضمن تأهيل المرشحات وتمكينهن، وخلق سبل تعاون بين المرشحات والمجتمع المدني والتوعية بالمجالس المحلية من خلال القوى السياسية ووزارة الشباب في كل محافظة.

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واستعرضت «أبو القمصان» عددًا من الأنشطة المختلفة منها الاستفادة من وسائل التواصل الاجتماعي في إطلاق حملة إلكترونية وإعداد 30 حلقة إذاعية على إذاعة «صوت العرب» للتركيز على المجالس المحلية وجاري العمل، أما عن التدريب؛ حاليًا تقوم المتدربات اللاتي تم إعدادهن بتنفيذ تدريبات كلا في محافظتها، وذلك بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الشريكة في إطار المشروع.

وقال الدكتور يوسف ورداني، مساعد وزير الشباب والرياضة، بالحديث عن اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بالشباب، ودورهم الفعال، حيث خصص عام 2016 عامًا للشباب وتعينه لعدد 6 نواب محافظين شباب ودعوة 1500 شاب للبرنامج الرئاسي؛ وبالتالي مصر بحاجة لوجود الشباب في قلب المشهد السياسي من خلال المجالس المحلية، وقد اهتم الدستور بالمحليات حيث خصص لها 9 مواد.

وتناول ورداني أيضاً جهود وزارة الشباب من خلال إطلاقها عدد من البرامج منها الحملة القومية لتنمية الوعي بالمحليات وإعداد الكوارد من ذوي الاحتياجات الخاصة والتي تهدف بزيادة وعيهم بدورهم في المحليات والكوتا الخاصة بهم.

وقدم اللواء رفعت قمصان، نائب رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، في كلمته مواد الإدارة المحلية التي يتضمنها الدستور والفرق بين المحليات السابقة والانتخابات المحلية القادمة والتي يشرف عليها القضاء بشكل كامل.

وأكدت إيمان عبدالقادر مدير وحدة تكافؤ الفرص بوزارة التنمية المحلية في كلمتها على قضايا المرأة والتي تتشابك مع كافة القضايا التنموية في المجتمع المدني؛ فنجد أن التمكين الاقتصادي والاجتماعي، يؤثر بشكل إيجابي على المشاركة السياسية للمرأة باعتبار أن أحد أهم المتغيرات الحاكمة للمشاركة السياسية للمرأة هو وضعها الاقتصادي.

يذكر، أن المؤتمر تضمن جلستين أخرتين الأولى بعنوان خريطة الأحزاب السياسية في مصر، والثانية تحت عنوان المجتمع المدني والمجالس المحلي