شكرا لقرائتكم خبر عن شتمت المواطنين.. محافظ الدقهلية يتخذ قرارًا ضد موظفة في مستشفى بلقاس والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قرر الدكتور كمال شار وبيم، محافظ الدقهلية، الثلاثاء، نقل «سميحة إ. ا.» موظفة صرف تذاكر مستشفى بلقاس المركزي وتوقيع خصم 3 أيام من راتبها، بعد نشر مقطع فيديو باعتدائها بالسب والشتم على المواطنين لاعتراضهم على وقوفهم في الشمس وإغلاقها شباك التذاكر.
وأمر المحافظ بمرور لجنة من رئاسة مركز ومدينة بلقاس غدا للتأكيد على انتظام العمل في صرف التذاكر للمواطنين والعمل على راحتهم.
وانتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم، يظهر فيه عدد كبير من المواطنين ينتظرون بأطفالهم أمام شباك صرف تذاكر استقبال مستشفى بلقاس المركزي، وأكدت إحدي السيدات خلاله أنهم «واقفين منذ أكثر من ساعتين في الشمس» وقالت «احنا بنموت مش قادرين نتحمل» وصرخت «اتفرج يا سيادة الوزير اتفرج يا مدير المستشفى على أطفالنا المريضة والموظفين رافضين يفتحوا لنا شباك التذاكر».
وظهر بالفيديو موظفة تفتح شباك التذاكر وتسب المواطنين بألفاظ نابية، ما أثار غضب الأهالي، وقرر المحافظ إحالة الواقعة للتحقيق ونقل ومجازاة الموظفة.
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