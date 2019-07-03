شكرا لقرائتكم خبر عن قافلة طبية تفحص 1919 مواطنًا في البحيرة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، عن قيام مديرية الشؤون الصحية بالبحيرة بتنفيذ قافلة طبية علاجية بقرية نجع الغرابيل، التابعة لقرية المسين بمركز الدلنجات، على مدار يومي الإثنين والثلاثاء، أسفرت عن توقيع الكشف الطبي على ١٩١٩ مريض، من خلال عدد ١٤ عيادة متنقلة، بالإضافة إلى تحويل عدد ٣٨٥ من المرضى، وبلغ إجمالي عدد التذاكر المنصرفة ١٩٥٠، وعدد التقارير الطبية ٤٨ تقريرًا.
يأتي ذلك في إطار الارتقاء بالخدمات الصحية والعلاجية لمواطني محافظة البحيرة، وخصوصًا المناطق المحرومة من الخدمة الصحية داخل القرى والعزب والنجوع لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتقديم الخدمات العلاجية وصرف الأدوية لهم بالمجان.
وأجرت القافلة أيضًا التحاليل والكشف المبكر والتوعية الصحية لعدد من المرضى، من خلال معامل الدم والطفيليات والموجات الصوتية ورسم القلب وخلع الأسنان، بالإضافة إلى التثقيف الصحي.
وقام الدكتور يسرى بيومي، وكيل وزارة الصحة، بتفقد عمل القافلة بالقرية، لافتاً إلى أن القافلة شملت عيادات الرمد والقلب والباطن والأطفال والأسنان وسيارات تنظيم الأسرة وقياس السكر والضغط وجميع التخصصات الطبية.
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