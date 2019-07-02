شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاق تعاون بين جامعتي حلون و«أونينيتونو» الإيطالية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن السفير هشام بدر، سفير مصر في ايطاليا، أن وفداً رفيع المستوى من جامعة حلون، برئاسة الدكتور ماجد نجم، رئيس الجامعة، والدكتور أحمد الجارحي، عميد كلية الهندسة، زار روما في الفترة الماضية، لعقد مباحثات مع جامعة أونينيتونو UINETTUNO الإيطالية، التي ترأسها البروفيسور ماريا أماتا جاريتو، بهدف توسيع آفاق التعاون العلمي والأكاديمي بين الجامعتين التي توطدت على مدار السنوات الماضية.

وأشار سفير مصر في إيطاليا إلى أن المباحثات بين الجامعتين المصرية والإيطالية، تضمنت الاتفاق على تعزيز التعاون بين الجانبين لدعم استراتيجية التعليم عن بعد، وبحث إمكانية إنشاء مركز للتعليم عن بعد بجامعة حلوان، ليشمل برنامج هندسة الاتصالات وبرامج أخرى تغطي تخصصات جامعة حلوان المتميزة في الفنون والتراث الثقافي والسياحة والرياضة، وبما يسهم في تطوير التعليم الجامعي في مصر، في إطار استراتيجية وزارة التعليم العالي، التي تقوم على تشجيع التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بين الجامعات المصرية والجامعات العالمية ذات السمعة المتميزة، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتدشين 2019 كعام للتعليم.

واختتم السفير المصري تصريحاته بالإشارة إلى أن التعاون بين جامعتي حلوان وأونينيتونو الإيطالية يعود إلى عام 2006، حيث تقوم جامعة حلوان بإيفاد عدد من طلابها الجامعيين للدراسة بالجامعة الإيطالية، خاصة في مجال هندسة الاتصالات والتعرف على أحدث التكنولوجيات والمستجدات العالمية في هذا المجال. وقد وعد رئيس الجامعة الإيطالية بتذليل كافة الصعوبات التي تواجه برنامج التبادل الطلابي بين الجانبين.