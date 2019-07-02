شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط مصنع غير مرخص لإنتاج اللمبات الكهربائية وسط الأراضي الزراعية في البحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت حملة لمديرية التموين بالبحيرة من ضبط مصنع غير مرخص وسط الأراضي الزراعية بإيتاي البارود، لإنتاج اللمبات الكهربائية دون الحصول على موافقة وزارة الصناعة ودون تسجيل أي علامات تجارية.

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يأتي ذلك تفعيلاً لتوجيهات اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بتشديد الرقابة على المحلات التجارية والأسواق والمصانع الغير مرخصة، والرقابة على الأسواق والتصدي لتجار الكسب غير المشروع وذلك بالتنسيق مع مباحث التموين.

وأسفرت الحملة التي شنتها إدارة التموين بمركز ومدينة إيتاي البارود، عن ضبط أحد الأشخاص لقيامه بإنشاء مصنع وسط الأراضي الزراعية، بإحدى القرى التابعة لقرية «جبارس»، بمركز إيتاي البارود، بعيداً عن الجهات الرقابية ودون الحصول على موافقة وزارة الصناعة، ودون تسجيل أي علامات تجارية، لتصنيع اللمبات الكهربائية مختلفة الأشكال والأحجام مستغلاً علامات تجارية مزيفة.

وتم ضبط كمية من قطع مستلزمات التصنيع قدرها 8900 قطعة، وعدد 300 لمبة معدة للتوزيع وكمية كبيرة من الكراتين المعدة للتعبئة وتحرر عن ذلك المحضر رقم 14197 جناح لسنه 2019.