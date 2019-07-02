شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحيرة يسلِّم كرسي متحرك لطالب «قعيد» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سلم اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، كرسيا كهربائيا متحرك لأحد الطلبة بجامعة مطروح من أبناء محافظة البحيرة، الذي أصيب بشلل رباعي أقعده عن الحركة نتيجة حادث، كما وجه المحافظ بضرورة ترخيص عدد كاف من السيارات للعمل على خط «مساكن زهراء الأبعادية – مجمع المواقف» مرورًا بمدخل المحافظة وميدان الساعة وميدان المحطة لتخفيف الأعباء عن المواطنين.

جاء ذلك خلال اللقاء الأسبوعي للمواطنين، الذي التقى خلاله بعدد 45 مواطنًا ومواطنة ممن لديهم مطالب واحتياجات، في قاعة الاجتماعات الكبرى بالديوان العام، بحضور المهندس عبدالرحمن الشهاوي، السكرتير العام للمحافظة، والمهندس حازم الأشموني، السكرتير العام المساعد ووكلاء وزارات الصحة والتضامن الاجتماعي ورؤساء الوحدات المحلية المعنيين، ومديري وإدارات الشؤون المالية والإدارية وخدمة المواطنين والشئون القانونية والرقابة والمتابعة، ومسئولي المرور والمواقف، ومنسق صندوق دعم الدواء بالديوان العام.

Advertisements

وعرض كل مواطن خلال اللقاء مشكلته ومطالبه، وتم التنسيق مع الجهات المسئولة لإيجاد حلول سريعة عاجلة لتلك الاحتياجات والمطالب، التي تنوعت بين طلب الحصول على مساعدات مالية ومعاشات شهرية وفرص عمل ووحدات سكنية وتجديد تراخيص وصرف علاج من صندوق دعم الدواء وتوفير سيارة إسعاف لنقل مريض للمستشفى.

ووجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات بتفعيل تلك اللقاءات الدورية مع المواطنين بنطاق المراكز والمديريات للوقوف على احتياجات المواطنين والعمل على تخفيف الأعباء عن كاهلهم وإيجاد حلول سريعة لمطالبهم، مؤكدًا حرصه على تفعيل التواصل بالموطنين والالتقاء بهم للوقوف على احتياجاتهم ومطالبهم من الخدمات والمرافق العامة التي تمس حياتهم اليومية في شتى القطاعات الخدمية والعمل على إيجاد حلول فورية وسريعة لها.

وشدد «آمنة» على رؤساء الوحدات المحلية بضرورة تفعيل التلاحم بالمواطنين والعمل على التيسير وتخفيف الأعباء عن كاهلهم وتذليل كافة العقبات التي تواجههم في حياتهم اليومية من الخدمات والمرافق مع تقديم يد العون لكل محتاج ومستحق للمساعدة سواء كانت عينية أو على شكل أدوية مجانية أو تسهيل الحصول على خدمة .