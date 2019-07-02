شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير التربية والتعليم يترأس اجتماع اللجنة المشكلة لبحث مشاكل المعلمين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، الثلاثاء، اجتماعًا للجنة المشكلة لبحث مشاكل المعلمين، لمناقشة العديد من الموضوعات والعمل على حلها، يأتي ذلك في إطار اهتمام الوزارة بالمعلمين والعمل على حل جميع المشاكل التي قد تواجههم.

وناقش الاجتماع تحديث قواعد بيانات العجز والزيادة في أعضاء الهيئة التدريسية لإعادة استغلال الزيادة وحصر العجز الفعلى وذلك لبدء إجراءات تداركه مع المديريات التعليمية قبل بداية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2019/2020.

كما بحث الاجتماع ملف المسابقة المؤقتة التي طرحتها الوزارة مطلع 2019 لوضع آليات عملية لتدارك العجز وتدريب قيادات المديريات التعليمية على تنظيم مسابقات للتعيين، وقد أوصت اللجنة بضرورة الاستعانة بمن انتهى تعاقده في المسابقة التي ستعلن عنها المديريات وذلك بعد استكمال الشروط الخاصة بها والتى تعتمد على الكفاءة والمهارات المطلوبة للعمل.

Advertisements

وتطرق اجتماع اللجنة إلى مناقشة المذكرة القانونية الخاصة بطلب الأجر المكمل للمعلمين بناءً على قانون الخدمة المدنية، وقد أوصت اللجنة برفعها للدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم لاعتمادها ورفعها لمجلس الوزراء وذلك للتوجيه ببحثها مع الجهات المختصة.

واعتمدت اللجنة المذكرات المرفوعة من الأكاديمية المهنية للمعلمين لمنح شهادات الصلاحية لـ2200 معلم مساعد ورفعها للدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، للتوجيه بإصدار القرارات الوزارية المرتبطة بها هذا الأسبوع.

وأوصت اللجنة بضرورة انتهاء الأكاديمية المهنية للمعلمين من إجراءات ترقية 80 ألف معلم قبل بداية الفصل الدراسي المقبل بعد استيفاء متطلبات شهادة الصلاحية وذلك لاستقرار وضعهم الوظيفى.

وناقشت اللجنة في اجتماعها التعديلات المقدمة من المستشار القانونى للائحة التنفيذية لقانون التعليم المعدل بقانون رقم 16 لعام 2019، وذلك تمهيداً لعرضها على رئيس مجلس الوزراء للتوجيه بإصدارها لكى يستفيد منها المخاطبين بتلك التعديلات من المعلمين السابق إنهاء خدمتهم بسبب عدم الانتهاء من شهادة الصلاحية في الفترة الزمنية المحددة قانوناً لذلك والأخصائيين الاجتماعيين المستثنين من شرط الدبلومة التربوية في بعض التخصصات التي تنظمها اللائحة.