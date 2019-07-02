شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط عصابة سرقة بطاريات السيارات في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ضبط فريق البحث الجنائي بمديرية أمن المنيا، الثلاثاء، تشكيل عصابي تخصص في سرقة بطاريات السيارات والدراجات النارية.

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وتلقى اللواء مجدي عامر، مدير أمن المنيا، إخطارًا من اللواء مجدي سالم، مدير مباحث المديرية، بتمكن وحدة مباحث قسم شرطة المنيا، برئاسة المقدم عمرو حسن، ومعاونة الرائد مصطفى عبدالحكيم، والرائد محمد عماد، والنقيب أحمد معتز سليم، من ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة بطاريات السيارات الدراجات البخارية، تكون من «وليد. ع. ع – 21 سنة»، عاطل، ومقيم شارع النقطة دائرة القسم، و«إسلام. م. خ – 19 سنة»، عاطل، ومقيم شارع المعز، دائرة القسم، «عمرو. م. ق – 25 سنة»، عاطل، ومقيم شارع المعز دائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات فقد تم ضبط أفراد التشكيل بمحل سكنهم، وبإرشادهم فقد تم ضبط عدد اثنين دراجة بخارية، مبلغ بسرقتها من دائرتي مركز المنيا، ومركز سمالوط، وكذلك عدد ٧ بطارية سيارة، وعدد ٣ طفايات حريق، وعدد ١ كاسيت سيارة، إذ باعوا تلك المسروقات لأحد عملائهم، ويدعى «ناصر. ن. ع – 47 سنة»، وميكانيكي، ومقيم شارع مدرسة السلام، دائرة القسم.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التصرف.