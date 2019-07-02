شكرا لقرائتكم خبر عن شيخ الأزهر يعزي حاكم الشارقة في وفاة نجله: تغمده الله بواسع رحمته والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدم الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بخالص العزاء إلى سمو الشيخ سلطان القاسمي، حاكم الشارقة، في وفاة نجله الشيخ خالد بن سلطان، والذي وافته المنية في المملكة المتحدة.

كما تقدم شيخ الأزهر بخالص العزاء لأسرة الفقيد، سائلًا الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.