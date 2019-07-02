شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ يطلق ورشة «المردود البيئي والاقتصادي للجمع السكني للمخلفات» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلق الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، اليوم الثلاثاء، فعاليات ورشة عمل تحت عنوان «المردود البيئي والاقتصادي للجمع السكني للمخلفات والفصل من المنبع» بالرياض، وإنشاء شركات الشباب للجمع المنزلي التي يقوم بها البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، بمركز الرياض ومدينة برج البرلس.

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وحضر الورشة الدكتور محمد إسماعيل، الاستشاري التنفيذي بالبرنامج ونائب رئيس فريق العمل البرنامج الوطني بمحافظة كفرالشيخ، وروث إيرلبك، مدير وكالة التعاون الدولي الألمانية GIZ بالقاهرة، والدكتور خالد الهلالي، عضو مجلس النواب، وهاني يوسف، رئيس مركز ومدينة الرياض، والدكتور أحمد مصطفى، خبير إدارة المخلفات وخبير البنك الدولي، والمهندس صفوت سليمان، استشاري البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، والدكتور معتز فرج، المنسق الوطني لمحافظة كفرالشيخ والغربية، والمهندس أحمد شومان، الاستشاري التنفيذي للبرنامج الوطني بمحافظة الغربية، والدكتور فؤاد عبدالله، استشاري التنمية البشرية والتدريب، وعدد من القيادات التنفيذية.

وقال محافظ كفرالشيخ إن تطبيق منظومة النظافة يعد من الملفات المعقدة، حيث أن مسئولية النظافة لا تقع على عاتق الدولة فقط ولكن المواطن والمجتمع المدني شريك أساسي وفاعل في تطبيق المنظومة وله دور حقيقي في الحفاظ على البيئة، وكانت محافظة كفرالشيخ أول محافظة يتم تنفيذ البرنامج بها ضمن 4 محافظات على مستوى الجمهورية، وهي كفرالشيخ، والغربية، وأسيوط، وقنا.

وتتضمن المشروعات إنشاء مصنع تدوير للمخلفات بمدينة كفرالشيخ، وإنشاء مصنع تدوير بمدينة مطوبس، وإنشاء مصنع تدوير بمدينة دسوق، كما سيتم إقامة مصنع لتدوير القمامة صديق للبيئة بتل الضبعة على مساحة 15 فداناً، ضمن خطة المحافظة لإنشاء 3 مصانع جديدة لتدوير القمامة بمراكز كفر الشيخ ودسوق ومطوبس، فضلاً عن تطوير مصنعي بيلا وسيدي سالم، ومدفن صحي على مساحة حوالي 91 فداناً بشمال المحافظة، بالتعاون مع البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة بالتعاون مع وزارة البيئة، والاتحاد الأوروبي «EU»، بنك التعمير الألماني «KFW»، ووكالة التعاون الدولي الألمانية «GIZ»، وهيئة المعونة السويسرية «SECO».