شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة تتفقد وحدة صحة العرب وتتابع تسجيل الأسر بالمنظومة الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، مساء الثلاثاء، يرافقها اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، وحدة صحة العرب، وذلك فور وصولها المحافظة، لمتابعة تسجيل الأسر بالمنظومة الجديدة، والتأكد من تقديم الخدمة الطبية للمواطنين.

وأوضحت الوزارة في بيان أن الوزيرة تابعت إجراءات تسجيل الأسر، وفتح الملفات الطبية لهم بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، وتابعت أيضاً إجراءات الكشف الطبي على المواطنين قبل انضمامهم للمنظومة الجديدة، كما حرصت على الاستماع للمواطنين ومعرفة انطباعهم عن المنظومة الجديدة، والذين أشادوا بسهولة ويسر إجراءات التسجيل.

وذكر البيان أن الوزيرة وجهت بضرورة تسهيل الإجراءات على المواطنين المنتفعين، والإسراع من عملية التسجيل، مؤكدةً تذليل أي عقبات قد تواجه المنتفعين بالمنظومة الجديدة، ومشددةً على دقة بيانات كافة الأسر، ومشيدةً بالجهد المبذول من قبل الفرق الطبية والإدارية بالوحدة.