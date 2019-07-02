شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم» توقع بروتوكول تعاون مع مؤسسة «علمني» لدعم المنظومة الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الثلاثاء، بروتوكول تعاون مع مؤسسة «علمني» بهدف المساهمة في النهوض بالتعليم عن طريق تعزيز التعاون المستمر والعمل المشترك بهدف تمكين قطاع المجتمع المدني من المشاركة في دعم العملية التعليمية.

حضر توقيع البروتوكول الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، والدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام والدكتور أكرم حسن رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوي والخاص والرسمي لغات، ومحمد حلمي رئيس الإدارة المركزية لرياض الأطفال، ومن مؤسسة «علمني» محمد فوزى الحو أمين الصندوق، وياسمين هلال المؤسس والمدير التنفيذي للمؤسسة، وعدد من فريق المؤسسة.

ويهدف البروتوكول إلى التعاون في عدة مجالات تتمثل في بناء قدرات كافة القائمين على العملية التعليمية والمستفيدين منها وتنمية مهاراتهم التربوية المختلفة.

ويستهدف البروتوكول مدارس التعليم العام والفني والمجتمعي بما في ذلك الطُلّاب بمختلف المراحل التعليمية، ومديري المدارس والوكلاء، ومعلمي المواد الدراسية ومعلمي الفصول، ومعلمي الأنشطة مثل (التربية الموسيقية والفنية والبدنية/الرياضية والمجال الزراعي والصناعي)، وأخصائي المكتبات والصحافة والوسائل التعليمية والتكنولوجيا ومعامل الوسائط المتعددة، والأخصائيين الاجتماعيين والنفسي، ومسئولي التعلم النشط ومسئولي وحدات التدريب بالمدارس، وموجهي المواد.

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ومن جانبه أعرب شوقي عن سعادته بهذه المبادرة، مشيرًا إلى أن هذا البروتوكول يتماشى مع أهداف منظومة التعليم الجديدة والتي عملت على تطوير المناهج التعليمية والمدارس، مؤكدًا دور المجتمع المدني في المساهمة في تحقيق المشروعات التنموية، متمنيًا التوسع في المشروع في المرحلة المقبلة.

وأثنى شوقي على الجهد الذي تبذله المؤسسة والإصرار على العمل والنجاح وإعطاء أكبر قيمة بالإمكانات والموارد المتاحة.

ومن جهته، أكد فوزى أن البروتوكول يهدف إلى تحقيق العدالة في التعليم وإتاحته لجميع الطلاب في جميع المحافظات، ومساعدة المعلم على تشجيع الطلاب على الابتكار، مشيرًا إلى أن برنامج بروتوكول التعاون بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ومؤسسة «علمني» يستمر لمدة خمس سنوات، ليشمل 600 مدرسة حكومية في الثلاث سنوات الأولى ويستفيد منه 3000 معلم و50 ألف طالب بشكل مباشر، بالإضافة إلى 500 ألف مستفيد بشكل غير مباشر، وذلك بمحافظات «القاهرة؛ الجيزة، بني سويف، الفيوم، سوهاج، الأقصر، أسيوط، الإسكندرية، أسوان، الشرقية».

وأعرب عن سعادته بأن تكون المؤسسة جزءًا من تطوير العملية التعليمية وتحقيق استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030.

جدير بالذكر أن مؤسسة علمني هي مؤسسة أهلية تنموية مصرية تهدف إلى مساندة الجهود التنموية للدولة عن طريق بناء الإنسان ومساعدته على تحقيق ذاته وتنمية مهاراته في مجالات العلوم والفنون والتكنولوجيا وبناء قدراته الشخصية وتشجيع الفكر الإبداعي لديه بجانب التفكير البنّاء، وتسعى المؤسسة إلى تقديم نموذج متميز يمثل «المدرسة الحلم» لتكون نواة لمجتمع متجانس يحقق النمو والتطور ذاتياً.