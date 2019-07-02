شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ طب نفسي: لا يوجد تأهيل نفسي للاعبي منتخب مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور مصطفى شاهين، أستاذ ورئيس قسم الطب النفسي بكلية قصر العيني، إنه لا يوجد تأهيل نفسي للاعبي منتخب مصر المشاركين في بطولة كأس الأمم الأفريقية، ولا يوجد تأهيل مجتمعي للجمهور المصري لتقبل النتائج، وهو ما يّظهر من ردود أفعال سيئة من قبل الجماهير على مواقع التواصل الاجتماعي، مما يزيد من ضغوط اللاعبين.

Advertisements

وأضاف «شاهين»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج رأي عام، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، على قناة TeN، أنه بالرغم من فوز منتخب مصر في الثلاث مباريات في البطولة إلا أن الجماهير ترى أن هذا الفوز غير مقنع، كون المجتمع المصري ذواق لكرة القدم، فيتذوق الكرة ولا يلعبها، لذلك نجد أن الشعب المصري يُحب مشاهدة مباريات البرازيل حتى وإن انهزم.

وتابع: «الجماهير المصرية لم تتذوق اللعب في مباريات مصر فمهما كانت النتائج لا يوجد إشباع نفسي للمجتمع، وهناك علاقة وثيقة جدًا بين الطب النفسي والرياضة»، مؤكدًا أن التأهيل النفسي مهم جدا للاعبين لتجاوز الضغوط الجماهيرية.

وأوضح أستاذ ورئيس قسم الطب النفسي بكلية قصر العيني أن لاعبي المنتخب في حاجة لاستعادة الثقة بأنفسهم، كونهم محملين بضغوط أكبر من طاقاتهم، مثل اللاعب محمد صلاح، وعبدالله السعيد، ومحمود حسن تريزيجيه، مؤكدًا في الوقت ذاته أن النقاد الرياضيين أحيانًا يتدخلون في أمور شخصية للاعبين، وهناك اختراق لخصوصية الإنسان.