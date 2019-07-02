غدا.. إجراء أول عمليتين جراحيتين ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل ببورسعيد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجرى غدا الأربعاء، أول عملية لزراعة القرنية، بمستشفي الرمد ببورسعيد، بالإضافة إلى إجراء أول عملية لقسطرة القلب بمستشفى النصر التخصصى للأطفال ببورسعيد، وذلك ضمن التشغيل التجريبى للتأمين الصحى الشامل الجديد التى يوليها الرئيس عبد الفتاح السيسى أهمية كبرى.
وكان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، دشن منظومة التأمين الصحى الشامل فى محافظة بورسعيد أمس الإثنين، لينتفع بها 920 ألف مواطن بالمحافظة .
ويقدم الخدمة للمواطنين 8 مستشفيات و20 وحدة صحية ويتم التسجيل للأسر فى الوحدات الصحية .
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