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وفدا من الصحة يتفقد وحدة صحة العرب ويتابع تسجيل الأسر بالمنظومة الجديدة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقدت وفدا من وزارة الصحة والسكان، مساء اليوم، يرافقة اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، وحدة صحة العرب، وذلك فور وصولها المحافظة، لمتابعة تسجيل الأسر بالمنظومة الجديدة، والتأكد من تقديم الخدمة الطبية للمواطنين.

 

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وتابع الوفد إجراءات تسجيل الأسر، وفتح الملفات الطبية لهم بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، وتابع أيضاً إجراءات الكشف الطبى على المواطنين قبل انضمامهم للمنظومة الجديدة، كما حرص على الاستماع للمواطنين ومعرفة انطباعهم عن المنظومة الجديدة، والذين أشادوا بسهولة ويسر إجراءات التسجيل.

 

 

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