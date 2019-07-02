شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. الغردقة تتزين بصور قائد ريال مدريد الإسبانى قبل وصوله اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق أحد فنادق مدينة الغردقة الشهيرة، عدد من الصور لقائد نادى ريال مدريد الإسبانى سيرخيو راموس، استعدادا لاستقباله بمدينة الغردقة بصحبة زوجته، لقضاء إجازته على شواطئ الغردقة .

ومن المقرر أن يصل خلال ساعات اللاعب الإسبانى سيرخيو راموس، قائد ريال مدريد، على متن الطائرة الخاصة لرجل الأعمال كامل أبو على رئيس جمعية الاستثمار السياحى بالبحر الأحمر، والذى يستضيفه وزوجته بيلا روبيو.

وسيتم تنظيم برنامج سياحى لنجم النادى الملكى، يتخلله رحلة بحرية وحفلات فنية فى الغردقة، حيث من المقرر أن يقضى اللاعب 3 أيام بالغردقة.

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