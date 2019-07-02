شكرا لقرائتكم خبر عن بث مباشر.. شاهد كسوف الشمس الكلى الحدث الفلكى الأكبر بالعالم فى 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشهد العالم فى هذه الساعات واحدة من أهم الظواهر الفلكية، وهى كسوف الشمس الكلى، والذى يأتى تزامنا مع نهاية شهر شوال لعام 1440 هجريا ويتفق وسطة مع اقتران شهر ذى القعدة لعام 1440 هجريا.

وينشر ”الخليج 365” بثا مباشرا للكسوف الكلى للشمس..

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وكان كسوف الشمس قد بدأ منذ قليل دخول مرحتله الكلية، بعد أن بدأ حالته الجزئية عند الساعة السادسة والدقيقة 55 مساءً تقريباً بتوقيت القاهرة المحلى، وبدأ ككسوف كلى عند الساعة الثامنة ودقيقتين تقريباً ويستمر فى صورته الكلية 4 دقائق و 33 ثانية ومتوقع أن يصل ذروته خلال دقائق من الآن فى الساعة التاسعة و20 دقيقة تقريبا بتوقيت القاهرة.

و يمكن رؤية هذا الكسوف فى معظم أمريكا الجنوبية، وشرق أوقيانوسيا، والمحيط الباسفيكي)، ويرى كلياً في شيلي والأرجنتين، ولن يرى هذا الكسوف فى مصر وكذلك لن يرى فى المنطقة العربية فى أى مرحلة من مراحله لحدوثه ليلاً.

وتعد الكسوف والخسوف ظاهرتان تتعلق بثلاث أجرام سماوية هى الشمس والقمر والأرض حيث يدور القمر حول الأرض بفلك محدد، والأرض تدور مع قمرها فى فلك محدد حول الشمس، وعندما يمر القمر أمام الشمس فيحجب ضوئها يعرف هذا بكسوف الشمس، ويكون مبشرا بقرب ولادة الهلال الجديد، فيما يحدث خسوف القمر بسبب وقوع الأرض بين الشمس والقمر فتحول الأرض بينهما وتحجب أشعة الشمس عن القمر.