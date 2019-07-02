شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تنفى ملكية أسلحة فى ليبيا وتؤكد التزامها بقراري مجلس الأمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت إدارة التعاون والأمن الدولي بوزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية التزام دولة الإمارات العربية المتحدة الكامل بقراري مجلس الامن الدولي رقمي 1970 و1973 بشأن العقوبات وحظر السلاح وتنفي بذلك ملكية الأسلحة التي تم العثور عليها في جمهورية ليبيا. Advertisements وقالت الخارجية الإماراتية فى بيان صحفى - نقلته وكالة الأنباء الإماراتية "وام" الثلاثاء، إنها تؤكد التزامها بالتعاون الكامل مع لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة. وتحث على خفض التصعيد وإعادة الانخراط في العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة.

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