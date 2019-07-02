ننشر نتيجة تظلمات تكليف الصيادلة 2018

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة: أعلنت وزارة الصحة والسكان، نتيجة تظلمات تكليف الصيادلة 2018، اليوم الثلاثاء. كانت نقابة الصيادلة، طالبت بضرورة النظر في إعادة توزيع الصيادلة المكلفين والنظر في تظلماتهم وفتح المحافظات المغلقة للعودة إلى مقر سكنهم، وخصوصاً أن معظمهم من الصيدلانيات وذلك أسوة بالدفعات السابقة حيث أنه لا يوجد أماكن لهم في السكن الخاص بالوحدات المكلفات عليها وكذا بالنسبة لبعد المسافة والسفر بالمواصلات. ويمكن الاستعلام عن نتيجة التظلم عبر الموقع التالي: اضغط هنا

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