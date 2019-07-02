هيئة الأوقاف تتوقع زيادة عوائدها بنحو 200 مليون جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

عقد وزير الأوقاف، اليوم الثلاثاء، اجتماعا بقيادات هيئة الأوقاف؛ لمناقشة الخطة الاستثمارية للهيئة للعام 2019 /2020، وكذلك مراجعة ما تم في العام الماضي.

وقال بيان للوزارة، إنه من المتوقع أن تحقق هيئة الأوقاف زيادة في عوائد الاستثمار تقدر بنحو 200 مليون جنيه بنسبة زيادة قدرها 18% عن العام الماضي، في حين يتم دراسة خطة استثمارية طموحة للعام 2019/2020.