محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:
عقد وزير الأوقاف، اليوم الثلاثاء، اجتماعا بقيادات هيئة الأوقاف؛ لمناقشة الخطة الاستثمارية للهيئة للعام 2019 /2020، وكذلك مراجعة ما تم في العام الماضي.
وقال بيان للوزارة، إنه من المتوقع أن تحقق هيئة الأوقاف زيادة في عوائد الاستثمار تقدر بنحو 200 مليون جنيه بنسبة زيادة قدرها 18% عن العام الماضي، في حين يتم دراسة خطة استثمارية طموحة للعام 2019/2020.
كانت هذه تفاصيل خبر هيئة الأوقاف تتوقع زيادة عوائدها بنحو 200 مليون جنيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.