وكيل "ثقافة النواب" يطالب بدعم مبادرة "صنايعية مصر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ميرا إبراهيم:

طالب النائب محمد شعبان شيمكو، وكيل لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب، من جميع مؤسسات الدولة والقطاع دعم المبادرة التي أطلقتها وزارة الثقافة تحت عنوان "صنايعية مصر" للتدريب المهني.

وقال النائب في بيان اليوم، إن المبادرة تعيد الحرف التقليدية والتراثية المصرية لدائرة الضوء، وتعمل على تأهيل جيل جديد من المبدعين في هذا المجال، ويقوم بتنفيذها صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحي عبد الوهاب في مركز الفسطاط للحرف التقليدية.

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وأوضح أن إطلاق المباردة يأتي انطلاقًا من الدور الوطني الهادف لصون الهوية والحفاظ على ملامحها المتفردة، وضمن الاستراتيجية الهادفة لتحقيق محاور التنمية المستدامة وأن الحرف التقليدية والتراثية أحد مفردات التراث الثقافي، ومن الثوابت الراسخة في الذاكرة وأن المجتمع المصري على مر العصور تميز بعشرات الأنواع من الحرف اليدوية التي توارثتها الأجيال.

وقال "شعبان" إن نجاح هذه المبادرة المهمة يتطلب المساندة والدعم من الجميع، مؤكدا أهمية هذه الصناعات التى كانت توفر الآلاف من فرص العمالة الحقيقية للشباب المصرى إضافة إلى إقبال جميع السياح من مختلف دول العالم على شرائها خلال زيارتهم لجميع المناطق والمحافظات السياحية والأثرية .

يذكر أن مبادرة "صنايعية مصر" مشروع يهدف للتدريب على الحرف التقليدية والتراثية فى مجالات "أعمال النحاس– الصدف– القشرة– الخيامية– الخزف– والحلي التراثية"، وتستهدف أبناء الوطن من سن 18 حتى 40 عاما، ويمنح المتدربين بها شهادة معتمدة بعد اجتياز فترة التدريب التي تصل مدتها إلى 8 أشهر، وتتم على مرحلتين الأولى للمبتدئين، والثانية لرفع كفاءة الحرفة، وذلك من خلال 52 ساعة دراسية شهريًا، منها 16 ساعة للدراسة النظرية، و36 ساعة للدراسة العملية والتطبيقية، على أن تضم كل دورة من 10 إلى 15 متدربا.