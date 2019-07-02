​ غرفة السياحة: 12 دولة تدخل مصر بالتأشيرة الإلكترونية نهاية العام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ يوسف عفيفي:

قال محمد فاروق، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة ورئيس لجنة السياحة الإلكترونية، إن مواطني 12 دولة سيدخلون مصر بالتأشيرة الإلكترونية نهاية العام الجاري.

ووصف فاروق في تصريح لمصراوي، اليوم، التأشيرة الإلكترونية بالحدث السياحي الأفضل في العصر الحديث، وهناك نحو 46 دولة حول العالم يتعاملون بها، مؤكدا أن العامين المقبلين سنرى القطاع السياحي في مصر يعمل بشكل إلكتروني.

واستنكر فاروق ما تردد بشأن عدم جاهزية القطاع السياحي للعمل بالتأشيرة الإليكترونية، قائلًا: "علينا الإنجاز عشان مفيش وقت نضيعه".

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وأكد أن القطاع السياحي مصدر مهم للدخل القومي ورجال القطاع قادرين على إنجاز المهام الصعبة، لافتا إلى أن معدلات القطاع السياحي خلال العام الجاري ممتازة، ووصلت إشغالات الفنادق ما بين 90 إلى 95%.

وعن قرار رفع الحظر الألماني على طابا، أكد فاروق أنه ينعش الحركة السياحية، حيث إن هناك فنادق كثيرة في طابا تعاني من التوقف، بالإضافة إلى أن السوق الألماني سوق واعد يجب استغلاله بشكل أفضل.

ونوه إلى أن الغرفة تعقد على مدار اليومين المقبلين، دورة تدريبية على السياحة الالكترونية، مع العلم أن الباب مفتوح لاستقبال طلبات التدريب، لافتا إلى استهداف الغرفة نحو 50 شخصا في دورتين موزعين على 25 شخصا في الدورة الواحدة.