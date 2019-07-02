قرار من التعليم بشأن نموذج إجابة امتحان علم النفس والاجتماع (بيان رسمي)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-ياسمين محمد:

قررت وزارة التربية والتعليم، تعديل نموذج إجابة امتحان مادة علم النفس والاجتماع، الذي أداه طلاب الشعبة الأدبية بالثانوية العامة، السبت الماضي.

وقال الوزارة في بيان اليوم الثلاثاء، إنه في ضوء ما أسفرت عنه نتائج تصحيح العينة العشوائية لمادة علم النفس والاجتماع، جرى عرضها على الهيئة الفنية التي درستها، حرصًا على مصلحة الطلاب، وصدر القرار بالتوجيه لمشرفي تقدير المادة بجميع لجان تقدير الدرجات بالآتي:

أولا: بالنسبة إلى علم النفس:

وردت إجابة السؤال الخاص بالمثير الشرطي رقم (1 – نموذج أ)، (10-نموذج ب)، (7-نموذج جـ)، (4-نموذج د) العبارة (صحيحة) طبقًا لما ورد بنموذج الإجابة كما وردت بالكتاب المدرسي صفحة رقم (11) وإذا أجاب الطالب العبارة (خطأ) تُحسب الدرجة لصالح الطالب.

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وأعلن خالد عبد الحكم، مدير عام الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، أن الطالب سيحصل على درجة التعليل على أي إجابة تتناسب مع إجابة السؤال.

ثانيًا: بالنسبة إلى علم الاجتماع:

وردت إجابة السؤال رقم (20 – نموذج أ)، (17- نموذج ب)، (14- نموذج جـ)، (11- نموذج د) العبارة (خاطئة)، والإجابة الصحيحة طبقًا لما ورد بنموذج الإجابة هي كما وردت بالكتاب المدرسي بالصفحة رقم (106) وإذا أجاب الطالب العبارة (صحيحة) تُحسب الدرجة لصالح الطالب ويحصل الطالب على درجة التعليل على أي إجابة تتناسب مع إجابة السؤال.

ووجه "عبدالحكم" بإعادة تقدير تصحيح العينة العشوائية لمادة علم النفس والاجتماع في ضوء التعديل المشار إليه، وحساب مؤشرات نتيجتها وإرجاء إعلان نتيجة العينة لحين الانتهاء منها.

وأشار البيان إلى أنه جرى تكليف مشرف التقدير بكل قطاع بتشكيل لجنة من مقدري الدرجات؛ لمراجعة ما جرى تقديره وتعديله، وذلك حرصًا على تطبيق العدالة وحفاظًا على مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع طلاب الثانوية العامة.