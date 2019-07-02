مصر | "النيابة" تتسلم تحريات المباحث حول موظف مفصول انتحل صفة ضابط ببولاق

تسلمت النيابة العامة تحريات المباحث حول عاطل لتورطه في انتحال صفة رجل شرطة، والاستيلاء على مبلغ مالي من بائع متجول فى منطقة بولاق أبو العلا.

وأثبتت التحريات صحة الواقعة، وتبين أن المتهم كان موظف سابق وتم فصله من جهة عمله سبق اتهامه في 3 قضايا أخرهم قضية نصب.

البداية عندما سمعت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة بولاق أبو العلا، أثناء تفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، استغاثة بائع متجول، مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم، بقيام أحد الأشخاص بالاستيلاء منه على مبلغ مالي، مدعيًا أنه من قوة القسم، وتبين أنه عاطل وراء ارتكاب الواقعة.

وبإعداد الأكمنة اللازمة، بأماكن تردده أمكن ضبطه، وبحوزته المبلغ المالى المستولى عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة للتحقيق التى أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.