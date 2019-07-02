مصر | إخلاء عقار "آيل للسقوط" في العمرانية (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إخلاء عقار "آيل للسقوط" في العمرانية (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت قوات الإنقاذ البري بالإدارة العامة للحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة، في إخلاء عقار بشارع المحولات، بمنطقة العمرانية، وإخراج قاطنيه، وأخطر اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة، إشارة من شرطة النجدة، بوجود تصدعات وشروخ بأحد العقارات بشارع المحولات بمنطقة العمرانية، وعلى الفور تم الدفع بقوات الإنقاذ البري، وقوة أمنية بإشراف العميد محمد نبيل مأمور قسم شرطة العمرانية، ورجال حي العمرانية.

وتم إخلاء العقار من قاطنيه، وتشميعه حفاظا على حياة المواطنين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، بإخطار مدير أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.