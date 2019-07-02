مصر | "كانوا رايحين يلعبوا كرة".. تفاصيل إصابة 18 شخصا إثر سقوط ميكروباص بترعة أوسيم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "كانوا رايحين يلعبوا كرة".. تفاصيل إصابة 18 شخصا إثر سقوط ميكروباص بترعة أوسيم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تحريات رجال مباحث الجيزة، عن تفاصيل سقوط سيارة ميكروباص محملة بـ18 شخصًا، وتبين أنه حال سير السيارة بالطريق للذهاب لنادي الكوم الأحمر، للعب كرة القدم، اختلت عجلة القيادة بيد قائد الميكروباص، ما أسفر عن انقلابه بترعة برطس بطريق أوسيم.

وأسفر الحادث عن إصابة كلا من صبري أمين شحاتة، 14 سنة، ومقيم بالمنصورية، محمد احمد سيد 15سنة ومقيم المنصورية، محمد عماد سعيد 17سنة، المنصورية، أحمد سعد محمود 14سنة ومقيم المنصورية، محمد سامي محمد 15 سنة، ومقيم المنصورية، عبدالرحمن علي عبدالرحمن، 16 سنة المنصورية، باسل عبدالكريم علي، 13سنة المنصورية، سامي علي علي 9 سنوات ومقيم المنصورية، فرج رزق فرج 15سنة، ومقيم المنصورية، عبدالكريم علي محمد 42 سنة، ومقيم المنصورية.

كما أصيب محمد عبدالكريم علي 20 سنة، مقيم المنصورية، محمد محمود عبدالفتاح 16سنة ومقيم المنصورية، طاهر فتحي جلال، 37 سنة، ومقيم المنصورية، محمود منشاوي 30 سنة ومقيم المنصورية، محمد عبدالهادي لطفي 16سنة، ومقيم المنصورية، محمد عبدالعزيز فوزي، 22 سنة، ومقيم المنصورية، طارق جمال عبدالعزيز، 12 سنة، ومقيم المنصورية، محمد عوض عثمان، 12سنة ومقيم المنصورية، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وحرر المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.