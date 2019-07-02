أخبار مصر | 'الصحفيين' تقدم العزاء لحاكم الشارقة في وفاة نجله

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 'الصحفيين' تقدم العزاء لحاكم الشارقة في وفاة نجله والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم مجلس نقابة الصحفيين، برئاسة الدكتور ضياء رشوان، بالعزاء لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، نجل صاحب السمو حاكم الشارقة، والذي وافته المنية اليوم.

وقال مجلس النقابة في بيان له: "إننا ونحن ننعي الفقيد الشاب بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، فإننا نعبر عن مشاركتنا لشعب الإمارات الشقيق، ولأبناء الشارقة خاصة في مصابهم الأليم، مستلهمين سيرة رجال عظام، جعلوا بلدينا بلدًا واحدًا في الحزن والفرح".

وأضاف البيان: "وإذ تعبر نقابة الصحفيين المصريين، عن أجل آيات المواساة لأهل الفقيد وذويه، ولعموم آل القواسم الكرام في مصابهم الجلل، داعين الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم صاحب السمو وآل القواسم الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون".