أخبار مصر | برلمانية تتقدم ببيان عاجل حول تعيين عدد كبير من المستشاريين بالبنك الزراعي المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلمانية تتقدم ببيان عاجل حول تعيين عدد كبير من المستشاريين بالبنك الزراعي المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدمت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ومساعد رئيس حزب حماة الوطن، ببيان عاجل للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، موجه للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وطارق عامر محافظ البنك المركزي، بخصوص مخالفات السيد القصير، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصري، بسبب تعيين عدد كبير من المستشاريين بالبنك بأموال طائلة.

وقالت "درويش"، إن رئيس مجلس الإدارة قام بتعيين ما يقرب من 15 مستشار بأجور مختلفة، تحت التجربة فى حين أن ميزانية البنك لا تتحمل التجربة، مؤكدة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال 4 سنوات أقام دولة من 100 مليون مواطن، فى حين أن رئيس مجلس إدارة البنك خلال الـ 4 سنوات، لم يستطيع أن يقيم هيكل البنك على الشكل الأمثل.

وأضافت وكيل لجنة القوى العاملة، أن رئيس مجلس إدارة البنك، قام أيضا بتعيين عدد من الشباب بعقود بأجور تتعدى الـ 16 ألف جنيها فى الشهر، فى حين أن موظف البنك لا يتقاضى ربع هذا المرتب، لافتة إلى أن مبرر رئيس مجلس الإدارة، يقول: "أن هؤلاء الشباب لديهم خبرات وقدارات مختلفة عن باقى الموظفين، وأنه لا يوجد كواد فى البنك مؤهلة كم يجب، وأن خسائر البنك بسبب الموظفين"، موضحة أن الجميع يعلم أنه فى السنوات الماضية السبب الرئيسى فى هذه الخسائر كانت بسبب التدخلات السياسية فى سياسة البنك وطريقة عمله، وكانت هناك مطالبات بتغير قانون البنك وتم تغير القانون بالفعل ومازل الوضع على ما هو عليه.

وتسألت "درويش"، لماذا يتم تعين كل هؤلاء المستشارين، وما هى الخبرات والقدرات الخاصة التى يمتلكها هؤلاء الشباب حتى يتقاضون مرتب يتعدى 16 ألف جنيها فى الشهر.