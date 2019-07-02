أخبار مصر | "الوفد": ترشيد دعم المواد البترولية يأتي ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الوفد": ترشيد دعم المواد البترولية يأتي ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور خالد محمد عبد المنعم قنديل، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد ورئيس اللجنة الاقتصادية بالحزب، إن ترشيد دعم المواد البترولية يأتي ضمن برنامجًا طموحًا لإصلاح الاقتصاد المصري وعلاج تراكمات العقود الماضية.

وأضاف قنديل، أن هذه الخطوة تعد البداية لتحقيق العدالة الاجتماعية، وما سيتم توفيره من أموال سيتم توجيهه لدعم المستحقين، وذلك بتنفيذ مجموعة من الخطط منها تحديث منظومة بطاقات التموين التي يستفيد منها 76 مليون في كل محافظات مصر، وكذلك إصلاح هيكل الأجور، مُشيرًا إلى أن الأرقام تشير إلى أن الأجور تتحسن ففي موازنة 2019 وصلت إلى 301 مليار جنيه، وكان من المستحيل رفع المرتبات إلى هذا الرقم دون قرارات ترشيد دعم المواد البترولية، والتي تم منها توفير 37 مليار في 2019، مما سيمكن الدولة من زيادة الحد الأدنى للأجور من 1200 إلى 2000 جنيه.

كما أكد، أن تطبيق التأمين الصحي الشامل التي بدأت بمحافظة بورسعيد، وجاءت نتيجة لترشيد الدعم وتوجيه الموارد لمساعدة الفئات الأكثر استحقاقا، ويتم من خلال المنظومة الصحية الجديدة تقديم خدمات طبية ذات جودة عالية مطابقة للمعايير القومية المصرية من خلال منشآت مسجلة لدى الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، هذا إلى جانب تطبيق نظم الإحالة، وتسجيل المنتفعين وفتح الملفات العائلية.

وذكر قنديل، أن برنامج الإصلاح الإقتصادي المصري، أدى دوره في ضبط المالية العامة، وتحسين أداء الاقتصاد، وتطوير بيئة الاستثمار، وتقليص عجز الموازنة والميزان التجاري، والتراجع بمستويات الدين العام، والأهم تحسين كفاءة منظومة الدعم والوصول بمخصصاتها إلى المستحقين الفعلين، والآن تشهد الموازنة ترشيدا كبيرا لنزيف الدعم، مع توجيه مخصصاته الحالية للفقراء، بعدما كان يلتهم أكثر من 500 مليار جنيه يذهب أغلبها لغير المستحقين.

