أخبار مصر | منظومة التأمين الصحي الشامل × 10 أسئلة (إنفوجرافيك)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر منظومة التأمين الصحي الشامل × 10 أسئلة (إنفوجرافيك) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأ أمس الاثنين، تطبيق التأمين الصحي الجديد كمرحلة أولى في 5 محافظات تشمل بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، الأقصر، جنوب سيناء.

وتقدم لكم بوابة الخليج 365، كل ما يجب معرفته عن منظومة التأمين الصحي الشامل فى اسئلة وأجوبة كالتالي:

يعنى إيه تأمين صحي شامل؟

1- يعني تكافل بين كل المصريين عشان مايبقاش في حد في مضر مش قادر يتعالج صح.

2- يعني كل المصريين هايقدروا ياخدوا رعاية صحية شاملة بأعلى جودة وباقل تكلفة ممكنة.

3- يعني تقدر تختار تتعالج فين وعند مين.

4- يعني تقدر تطمن على صحتك وصحة مستقبل أسرتك كلها.

ما الهدف من إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل؟

1- تحسين جودة الخدمات المقدمة مع ضمان التوزيع العادل والمساواة بين المواطنين.

2- التغطية الصحية الشاملة لجميع المصريين.

3- لضمان الكفاءة والاستمرارية فى منظومة التأمين الصحي.

ليه حصل تغيير في منظومة التأمين الصحي؟

لأن من حق كل المصريين يعيشوا حياة صحية سليمة أمنة من خلال نظام تأمين صحي متكامل قادر على تحقيق التغطية الصحية والوقائية الشاملة والتدخل المبكر لكافة المواطنين بما يكفل الحماية المالية لغير القادرين.

ما هي مميزات التأمين الصحي الشامل؟

1- حرية المؤمن عليه فى اختيار مقدمى الخدمة

2- تقديم خدمة طبية ذات جودة عالية لجميع فئات المجتمع دون تمييز

3- تقليل الانفاق الشخصى على الخدمات الصحية وتسعير الخدمات الطبية بطريقة عادلة

4- وضع نظام تكافلى اجتماعى بمشاركة جميع أفراد المجتمع وفى المقابل تتكفل الدولة بغير القادرين

5- تتحمل الدولة تكاليف الخدمات الوقائية وتنظيم الأسرة والطوارئ

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ما هي الخطوات والأوراق المطلوبة للتسجيل في منظومة التأمين الصحي الشامل؟

1- يتوجه الفرد وجميع أفراد أسرته إلى أقرب وحدة صحية أو مركز طب أسرة لإجراء الفحص الشامل له ولأسرته، وبحوزته مستندات إثبات الشخصية (بطاقة شخصية رقم قومي سارية - شهادات ميلاد للأطفال).

2- يتم فتح ملف طبي للأسرة مسجل به كافة البيانات والتاريخ الصحي والمرضى وكذلك الأدوية التي سبق أو مازال يحصل عليها.

3- يتم تخصيص طبيب الأسرة الخاص به وبأسرته.

4- يتم تسجيل بيانات الأسرة على قاعدة البيانات حتى يتمكن أفرادها من التردد على الوحدة للكشف والحصول على الدواء وباقي الخدمات الطبية.

5- يمكن للمواطن الاتصال بالكول سنتر في أي وقت حال احتياجه أو أي من أفراد أسرته للعلاج وحجز موعد يأتي فيه، حتى لا ينتظر دوره لفترة طويلة داخل الوحدة.

6- يتم تحويل المريض في حالة الحاجة إلى إجراء أى فحوصات طبية متقدمة أو عملية جراحية إلى المعامل والمستشفيات المتخصصة.

ما الفرق بين التأمين الصحى الحالى والتأمين الصحى الشامل الجديد؟

قانون التأمين الصحى الحالى يستوعب الأطفال دون السن المدرسية والأطفال فى المدارس والعاملين بالجهاز الإدارى للدولة، بينما التأمين الاجتماعى الشامل المقرر تطبيقه يستوعب جميع فئات المجتمع ككل، أى إن المجتمع كله سيخضع لمظلته التأمينية مقابل تسديد اشتراكات.

ما شروط الانتفاع بخدمات التأمين الصحى الشامل الجديد؟

أن يكون المنتفع مشتركاً فى النظام ومسدداً للاشتراكات، وفى حالة عدم الاشتراك أو التخلف عن السداد يربط انتفاعه بخدمات التأمين الصحى الاجتماعى الشامل بسداد الاشتراكات المتأخرة دفعة واحدة أو بالتقسيط، فيما عدا حالات الطوارئ.

هل سيتم إلغاء برامج العلاج على نفقة الدولة مع تعميم التجربة؟

يتم الإلغاء التدريجى للعلاج على نفقة الدولة فى كل مرحلة يتم تطبيق التأمين الصحى الاجتماعى الشامل بها، وسيتم إلغاؤه كلياً مع تعميم تطبيق النظام على الجمهورية، وتحال ميزانياته للتأمين.

ما نسبة اشتراك الفرد فى قانون التأمين الحالى؟

نسبة اشتراك المواطنين فى القانون الحالى تتراوح بين 1% للموظف من الأجر التأمينى، و3% من صاحب العمل شهرياً، وفى القانون الجديد ستكون بنفس تلك النسبة، لكن على إجمالى الدخل، فضلاً عن دفع رب الأسرة اشتراكات المسئول عنهم، وهم: الزوجة غير العاملة بنسبة 2.5%، وباقى أفراد العائلة بنسبة 0.75% عن كل شخص، وتدفع خزانة الدولة اشتراك غير القادرين، ويدفع المشترك فى التأمين الصحى الجديد نسبة "مساهمات" رمزية، وقت إجراء الأشعة تصل لـ10% و20% للتحاليل، لعمل "كنترول" فى تقديم الخدمة، بينما العمليات الجراحية تجرى بدون أى مساهمات سوى دفع الاشتراك الأساسى.

ما الخدمات التى يشملها القانون؟

يطبق القانون على مجالات الخدمات الصحية التأمينية، ولا يطبق على خدمات الصحة العامة والوقائية والخدمات الإسعافية وخدمات تنظيم الأسرة، وعلى الخدمات الصحية الخاصة بتغطية الكوارث الطبيعية والأوبئة، وما يماثلها من خدمات تلتزم بها سائر أجهزة الدولة مجاناً.

ما هي المستشفيات التي يقدم من خلالها خدمات التأمين الصحي؟

مستشفى الحياة (بورفؤاد العام)، والسلام (بورسعيد العام)، والتضامن ويضم لأول مرة قسما للأورام للكبار، ومستشفى النساء والولادة، ومستشفى النصر التخصصي للأطفال وبه قسمًا للأورام وآخر لأمراض القلب تحت إشراف الدكتور مجدى يعقوب، ومستشفى الزهور التخصصي للجراحة، والمبرة.