أخبار مصر | برلماني يطالب بتسعير المحاصيل الاستراتيجية قبل موسم الزراعة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني يطالب بتسعير المحاصيل الاستراتيجية قبل موسم الزراعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم النائب خالد هلالى، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن وضع آلية لتسعير المحاصيل الزراعية، وتطبيق قانون الزراعات التعاقدية، من أجل تسعير المحاصيل لتحقيق هامش ربح للفلاح للنهوض بملف الزراعة خاصة المحاصيل الأستراتيجية.

وقال "الهلالي" في طلبه، إن الفترة الأخيرة شهدت اهتمام بملف الزراعة، والحرص على رفع المعاناة عن الفلاحين، ولذلك لابد أن تكون هناك آلية محددة لتسعير المحاصيل الزراعية، مقترحا تشكيل لجنة من جميع الهيئات والوزارات المعنية بالملف من أجل تحديد أسعار تضمن تحقيق هامش ربح للفلاح فى إطار الاعتمادات المالية المخصصة.

وطالب عضو مجلس النواب بضرورة توفير اعتمادات مالية لتفعيل قانون الزراعات التعاقدية وشراء المحاصيل من المزارعين، لافتا إلى أن الزراعة مقوم أساسى من مقومات الزراعة فى مصر لابد من الحفاظ عليها والاهتمام بها لزيادة الانتاج ووضع خطة لتحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الأساسية لتقليل نسبة الاستيراد.