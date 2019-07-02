شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: هدفنا من نظام التأمين الصحي الشامل توفير حياة كريمة للمواطنين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت الدكتورة نيفين النحاس، معاون الوزير للتأمين الصحي، أن الهدف الأكبر من نظام التأمين الصحي الشامل هو توفير حياة كريمة للمواطنين.

Advertisements

وقال «النحاس»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «بالورقة والقلم»، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر فضائية «TeN»، الثلاثاء، إن منظومة التأمين الصحي قائمة على توفير تأمين صحي للمواطنين عن طريق هيئة الرعاية الصحية المسئولة عن وجود معايير لتنفيذ هذه المنظومة.

وأوضحت «النحاس»، أنه تم بدء التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي في محافظة بورسعيد، حيث سيعرف المواطنين الوحدات الصحية المسئولة عن صحتهم، بالإضافة لوجود طبيب لكل أسرة في تلك الوحدات.

وأشارت «النحاس»، إلى أن الطبيب المسؤول عن الأسرة سيقوم بفحصهم داخل الوحدة الصحية، وفي حال احتياجهم لطبيب متخصص سيتم إعطائه كارت التحويل.

وتابعت «النحاس»: «المنظومة الجديدة تضمن أن المواطن سيتلقى العلاج اللي محتاجه،كما أن هناك تنافسية عالية في الخدمة اللي بتتقدم في المستشفيات في محافظة بورسعيد».