محمد فضل: جماهير أفريقيا سعيدة بتنظيم مصر للكان.. ونحرص على إرضاء المشجعين

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قال محمد فضل، مدير كأس الأمم الأفريقية، إن جميع جماهير القارة السمراء، سعيدة بالتنظيم الجيد للبطولة. وأضاف «فضل» خلال لقائه مع قناة «صدى البلد»: «نجتهد وأتمنى حصد منتخب مصر للبطولة»، مشيرا إلى أن اللجنة المنظمة نظمت مع هيئة الأرصاد، لإتاحة شاشات لأول مرة بالاستادات، لعرض درجات الحرارة خلال المباريات. وتابع فضل: «نهتم خلال تنظيم البطولة بكل ما يخص المشجع، وليس بجانب الإنتاج التليفزيوني فقط».

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