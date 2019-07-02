شكرا لقرائتكم خبر عن «طب سوهاج» تستضيف استشاريًا مصريًا عالميًا في جراحة مناظير الصدر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، الثلاثاء، إن قسم جراحة القلب والصدر بكلية الطب البشري بالجامعة، استضاف الخبير المصري العالمي الدكتور، محمد وسام خليل، استشاري جراحة مناظير الصدر، بمستشفى «أبردين» بإنجلترا.

وأضاف «عزيز»، في بيان، أن الجامعة تحرص على استضافة كبار الاستشاريين العالميين في كل التخصصات الطبية، بهدف تطوير الخدمات الصحية والإطلاع على كل ما هو جديد، وتدريب الأطباء والطاقم الطبي على أحدث المستجدات الطبية العالمية، لافتًا إلى أن الخبير العالمي سيجري جراحات أمراض وأورام الرئة والقفص الصدري والحجاب الحاجز بالمنظار الجراحي بالمجان، لمدة 7 أيام، بالتعاون مع إحدى المؤسسات الخيرية.

من جانبه، قال الدكتور حسان النعماني، عميد كلية الطب بالجامعة، إن الخبير المصري العالمي قام بمناظرة دقيقة لأكثر من ٢٥ حاله مرضية، من محافظات سوهاج، وقنا، والبحر الأحمر، وتمت أيضاً مناقشة الحالات مع أطباء القسم، لافتا إلى أنه سيتم البدء في إجراء العمليات الجراحية باستخدام منظار الصدر الجراحي يوميًا، بمقر قسم جراحة القلب والصدر بالمستشفى الجامعي.