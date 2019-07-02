شكرا لقرائتكم خبر عن «زواج القاصرات» و«مُخالفات 57357».. 52 طلب إحاطة من «النواب» لوزيرة التضامن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعقد لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، برئاسة الدكتور عبدالهادى القصبي، الخميس، اجتماعًا لمناقشة 52 طلب إحاطة للدكتورة غادة والى، وزير التضامن الاجتماعي.

وأوضح «القصبي» أن طلبات الإحاطة جاءت على النحو التالى، 15 طلب مرتبط بالأشخاص ذوي الإعاقة، بشأن «زيادة الرسوم على سيارات الإعاقة وعدم تهيئة الشوارع والأرصفة ووسائل النقل للأشخاص ذوي الإعاقة»، و«سوء معاملة فتاة بإحدى المؤسسات بمصر القديمة».

كما تقدم النواب بطلبى إحاطة بشأن «زواج القاصرات» و«نفقة المطلقات»، وذلك بجانب 9 طلبات إحاطة بخصوص ظاهرة «أطفال الشوارع» و«دور الرعاية»، ومواجهة «التضامن» لمعرفة الخطوات التي قامت بها الوزارة لتنفيذ مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى، لإنقاذ المشردين من الشوارع، وانتشار ظاهرة «عمالة الأطفال».

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كما تقدّم النواب بـ8 طلبات إحاطة بشأن إنشاء فروع بنك ناصر ومكاتب تأمينات ومبانى إدراية للخدمات وغيرها.

وذلك بجانب، تقديم 9 طلبات إحاطة متنّوعة تتضمّن معرفة الإجراءات التي تمت لتعويض أهالى إحدى القرى، نتيجة الحريق بقرية «الراشدة»، ومعرفة ما تم تنفيذه لمواجهة الزيادة السكانية.

وجاءت 6 طلبات إحاطة بشأن الجمعيات الأهلية، وما يدور مؤخرًا حول وجود بعض المخالفات المالية والإدارية التي تتم بداخل أروقة مؤسسة مستشفى «57357».

بالإضافة إلى 3 طلبات إحاطة متعلقة بمبادرة «حياة كريمة».