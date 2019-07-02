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شكرا لقرائتكم خبر عن لتوقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم .. مدبولي يستقبل رئيس وزراء الأردن والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمطار القاهرة اليوم، الدكتور عمر الرزاز، رئيس مجلس الوزراء الأردني، وذلك في مستهل زيارته لمصر لترأس وفد الأردن في اجتماعات الدورة الثامنة والعشرين للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة.
ومن المقرر أن يلتقي «مدبولي» و«الرزاز» غدًا في جلسة مباحثات ثنائية، يعقبها جلسة مباحثات موسعة بمشاركة الوزراء وكبار المسئولين أعضاء وفدي البلدين.
وفي ختام المباحثات، سيقوم رئيسا الوزراء بالتوقيع على محضر اجتماعات الدورة الثامنة والعشرين، كما سيشهدان التوقيع على مذكرات التفاهم والاتفاقيات التي تم التوصل إليها خلال اجتماعات اللجنة المشتركة، والتى من المنتظر أن تشمل التعاون في مجالات الاستثمار والمناطق الحرة، والإسكان، والخدمة المدنية، والموانئ.
جدير بالذكر أن مصر والأردن تربطهما علاقات استراتيجية متنامية، وقد شهدت العلاقات الثنائية تطورًا ملحوظًا خلال الأعوام الخمسة الماضية، انعكاسًا للتنسيق والتشاور بين القيادة السياسية في البلدين؛ الرئيس عبدالفتاح السيسى وشقيقه العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى.
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