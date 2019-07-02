شكرا لقرائتكم خبر عن رئيسة مجلس الاتحاد الروسي: مصر أهم الشركاء في الشرق الأوسط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال رئيس مجلس النواب، على عبدالعال، إن مصر مهتمة جدًا بتنمية وتعزيز العلاقات مع روسيا، وذلك خلال زيارته على رأس وفد برلماني إلى موسكو.

وأوضح عبدالعال، بحسب روسيا اليوم، في اجتماع مع رئيسة مجلس الاتحاد الروسي، فالنتينا ماتفيينكو، أنه بفضل تفاعل قادة البلدين، تتطور العلاقات بين مصر وروسيا بطريقة ممتازة.

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وأشار «عبدالعال» إلى أن مصر تريد استئناف الرحلات الجوية الروسية إلى الغردقة وشرم الشيخ في أقرب وقت ممكن، موضحا أن المنتجعات والمطارات آمنة تماما، وتتوافق مع معايير الأمن الدولية.

من جانبها، أكدت «ماتفيينكو» أن موسكو تعتبر القاهرة واحدة من أهم الشركاء في الشرق الأوسط، قائلة: «نحن سعداء لاستمرار تطور العلاقات الروسية المصرية، ونعتبر مصر واحدة من أهم الشركاء في الشرق الأوسط وفي العالم العربي ككل».

وأشارت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي إلى أنه في أكتوبر الماضي، أثناء الزيارة الرسمية للرئيس المصري إلى روسيا، تم توقيع اتفاق حول شراكة شاملة وتعاون استراتيجي، وهي «وثيقة أساسية على المدى الطويل يجب أن يتوجه البرلمانيون إليها، ويعملون على تكثيف الحوار بين البلدين».