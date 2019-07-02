شكرا لقرائتكم خبر عن طارق فهمي: مصر وسيط في حل القضية الفلسطينية ولا تتفاوض باسم أحد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، مستجدات القضية الفلسطينية ودور الوساطة المصرية في ذلك.

وأضاف «فهمي» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج «صالة التحرير»، على قناة صدى البلد: «الوسيط المصري يتحرك بجهد متراكم لمحاولة التقريب في وجهات النظر، والمفوض المصري يمتلك إمكانيات لتحقيق ذلك».

ولفت إلى أن وزير الخارجية، سامح شكري عبر عن الرؤية المصرية في ذلك الشأن خلال مقاربة المنامة، متابعًا: «القاهرة تقدم التسهيلات المعتادة، ولا أحد يمكن أن يزايد على المفوض المصري في ذلك، وهذه ثوابت السياسة الخارجية المصرية»، مشيرا إلى أن مصر لا تتفاوض باسم أحد، وإنما تقرب في وجهات النظر.